Agresores de mujeres no deben de ser candidato a puestos de elección: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ningún agresor de mujeres puede ser candidato a un puesto de elección popular.

En la conferencia matutina, el mandatario federal reconoció al Instituto Nacional Electoral por aprobar nuevos lineamientos para erradicar la violencia política de género, en los que se obliga a los partidos políticos a negar candidaturas a quienes tengan algún tipo de historial violento contra las mujeres.

“Está bien, yo lo veo bien, quien agrede a una mujer no debe de ser candidato o representante debe de ser candidato pero al tambo, o sea, no sé no conozco la resolución, pero si es así yo creo que está bien, un golpeador de mujeres no puede ser candidato, imagínense eso no se debe de permitir”, explicó.