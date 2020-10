Hotelería en Jalisco no se detiene con activación del Botón de Emergencia, pero ya reportan cancelaciones

Con la ocupación al 50 por ciento, el cierre de áreas comunes y medidas sanitarias preventivas de COVID-19, los hoteleros jaliscienses estarán brindado el servicio de hospedaje durante los próximos 14 días que se aplicará el Botón de Emergencia para contener la movilidad en la entidad y disminuir los casos positivos al virus, aseguró Juan Carlos Mondragón, presidente de la Asociación de Hoteles de Jalisco.

Aunque el empresario reconoce que ya se tienen cancelaciones de reservas debido a que los visitantes al no sentirse seguros o con la certeza de poder recorrer el destino libremente, prefieren posponer su viaje, al menos durante los próximos 15 días que estará activo el Botón de Emergencia.

“Nosotros estamos haciendo promoción y tratando de sobrevivir de las 13 o 14 ciudades más cercanas a la zona metropolitana de Guadalajara como Uruapan, Morelia, Toluca, Querétaro, Aguascalientes, Bajío, Zacatecas, Tepic y nadie quiere venir a la Ciudad cuando hay un botón de emergencia porque hay un contagio o rebrote enorme de contagios y entonces empiezan las cancelaciones, la gente quiere venir cuando se siente segura, cuando sabe que todo está bien dentro de la pandemia, cuando se siente que todo está controlado”.

Los hoteles estarán operando “normales”, es decir, de lunes a viernes de 06:00 a 19:00 horas y a partir de esa hora y hasta las 06:00 horas del siguiente día, todos los servicios como restaurantes, albercas, gimnasios, spas, se cerrarán y los próximos dos fines de semana, estarán cerrados los servicios ofreciendo solamente el servicio a la habitación o para llevar si es que se ofrece el servicio a la población en general además de sus huéspedes.

Juan Carlos Mondragón refirió en entrevista para HERALDO RADIO JALISCO con Mafalda Wario, que ya se notificó de las medidas a los agremiados para evitar sanciones.

En Puerto Vallarta, debido a que se está recibiendo turismo internacional, las medidas sanitarias durante los siguientes 14 días serán más flexibles, es decir, se tendrán horarios específicos como en las playas que estarán abiertas de 07:00 a 15:00 horas y se respetarán las reservas en los hoteles.

Incierto cierre para el sector

En el 2019, el sector cerró con un 60.5 por ciento de ocupación, sin embargo este 2020 se tenía la expectativa de cerrar en un 24 o un 29 por ciento, de acuerdo con el cierre del último cuatrimestre del año, pero debido a la cancelación de eventos relevantes en exposiciones y convenciones, uno de ellos la Feria Internacional del Libro (FIL) que se lleva a cabo a finales de noviembre, difícilmente se alcanzará ese porcentaje de 24 por ciento de acumulado anual.

“Es un año tremendamente complicado para todos no es la excepción para el turismo y evidentemente para la hotelería, entendemos perfectamente y hemos estado viendo el creciente caso de los contagios día tras día, ya andamos cerca de mil contagios diarios, es una verdadera locura, y entendemos que la salud de las personas, de los colaboradores, de nuestros clientes, huéspedes y proveedores es prioritario, eso lo entendemos bien, lo que sí es un hecho es que cada vez es más complicado sostener la operación de los hoteles en general… yo espero que no quiebre nadie, pero sí veo un panorama complejo y difícil, no quisiera usar la palabra desmoralice, pero sí, eso nos apachurra el corazón un poco”.