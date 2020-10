Choferes de plataforma se manifiestan por restricciones

Ante la inconformidad de algunos choferes de plataforma por la decisión de que no van a operar por las noches y fines de semana por el botón de emergencia, en este momento se están manifestando en el Centro Histórico de Guadalajara para exigir que se les permita.

Un contingente partió de la avenida Javier Mina en su cruce con la calle 56, alrededor de ocho autos, y se plantaron por unos minutos en el mercado San Juan de Dios, justo en el ingreso al túnel para cruzar la Calzada Independencia, ahí bloquearon tres carriles, para luego bloquear completamente la Calzada, también por unos minutos.

Este pequeño contingente exigía también atención de alguna autoridad, paralelamente, en las instalaciones de la Secretaría de Transporte se llevó a cabo una reunión con el secretario Diego Monraz, líderes y empresarios transportistas, donde se les explicó las implicaciones del botón de emergencia y se acordó que iban a ser sujetos de revisiones por el área de Supervisión al Transporte.

Pero no todos los conductores de plataformas están en desacuerdo con el botón de emergencia, la asociación más grande de choferes en la ciudad, Unión de Conductores GDL, hizo un llamado a sus agremiados para que tomaran conciencia.

“Nosotros como organigrama y administración de Unión, no vemos ni un caso hacerlo, ya que no va a haber viajes, no va a haber movimiento, los pocos viajes que van a hacerse serán de personas relacionadas a la salud, ¿A qué quieren salir a la calle? A gastar gasolina por tres o cuatro viajecitos, hay que actuar con inteligencia y no con desesperación”, dijo uno de los líderes.