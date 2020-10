AMLO recuerda cuando pidió a Trump no clasificar como terroristas a narcos de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó desde la conferencia matutina de hoy cuando pidió a su homólogo Donald Trump que no clasificara como terroristas a los miembros del crimen organizado de México.

El mandatario destacó que la relación con Estados Unidos ha sido de mucho respeto y que no existe el intervencionismo.

"Cuando querían darle la clasificación de terroristas a los que participan en las bandas de la delincuencia en México y me pidió mi opinión, dije que no y afortunadamente al día siguiente dio a conocer que por el planteamiento nuestro no se iba a tomar esa decisión", recordó López Obrador.

El presidente dijo que hubiera sido algo muy importante en política exterior aceptar eso, ya que significa la intervención de otro gobierno en los asuntos internos del país.

"¿Qué implica en cuanto a política exterior?, que puedan intervenir sin consultar a nadie, entonces sí nos convertimos en una colonia, en una especie de protectorado y México es un país independiente, libre, soberano, no es colonia de ningún país extranjero", agregó.