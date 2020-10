AMLO a góbers: Salen debiendo

La Asociación de Gobernadores del Acción Nacional (GOAN) se sumó al llamado de la Alianza Federalista para buscar un nuevo arreglo fiscal.

Ante la nueva realidad económica derivada por la pandemia, los nueve mandatarios panistas –cinco de ellos aliancistas– consideraron que la situación es insostenible y está incubando una crisis nacional, por lo que, indicaron, es urgente una interlocución política para aproximar las posturas.

Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a los aliancistas: “No les debemos nada y si hacemos cuentas más bien nos deben”. Aplaudió la propuesta de hacer consultas, pero dijo que la gente debe tener toda la información. Recordó que las participaciones se entregan en tiempo y forma.

Horas después, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, recordó que el actual acuerdo fiscal que buscan modificar los mandatarios, fue elaborado durante la reforma de 2007 que impulsó el entonces presidente panista Felipe Calderón y pasó por mayoría de legisladores del blanquiazul.

“Aunque yo evito politizar estos temas, no deja de sorprenderme que algunos de los cuestionamientos más recurrentes a este arreglo provengan de miembros del PAN”, apuntó en su cuenta de Twitter, espacio donde el ex mandatario no dio réplica al respecto.

La Alianza descartó que el que alguno de sus miembros lleve a consulta el trato de la Federación sea un intento para desfragmentar al país. Apuntaron que están en la búsqueda de hacer un federalismo funcional.

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, apuntó que el censo va sobre la modificación del pacto fiscal, para darle condiciones más justas a sus habitantes. En entrevista con Adela Micha para Heraldo Media Group, Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro, reconoció que el recorte es un duro golpe, pero en vez de debatir con videos hay que “sentarnos a la mesa”.

Por José Ríos y Francisco Nieto