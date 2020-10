Me sorprendió, porque me siento muy bien, afirmó Sheinbaum tras diagnóstico de Covid-19

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo estar sorprendida con su diagnóstico positivo a Covid-19, que hizo público hoy, pues dijo que se siente muy bien.

En conferencia de prensa, destacó que cada 15 días se practica una prueba, la penúltima fue el 12 de octubre, la cual resultó negativa, sin embargo ayer se practicó una más y en la misma noche le entregaron los resultados positivos. Incluso, fue cuestionada si tenía idea de dónde se contagió, a lo que respondió que es difícil saberlo.

“No tengo alguna persona particular que haya sido positiva que haya estado muy cerca de mí, no puedo especificar qué persona pudo haberme contagiado. El resultado positivo pues es estas pruebas que me realizo cada 15 días, inclusive me sorprendió la verdad, porque me siento muy bien”, explicó.

Se une a la lista de gobernadores aislados

Sheinbaum se suma a la lista de gobernadores, como los de Tabasco, Querétaro y Michoacán, que dan positivo.

“Me saco la prueba cada 15 días desde hace ya un buen rato, la anterior había sido el 12 de octubre, que salió negativa y el día de ayer me tomé la prueba y ya muy noche me mandaron el resultado y salí positiva. No tengo ningún síntoma y pues vamos a estar aquí desde casa y ahí la doctora Oliva me está dando seguimiento. Y también desde el Instituto Nacional de Nutrición, que tengo mi carnet ahí desde hace tiempo y desde ahí me están dando seguimiento también”.

“Estoy asintomática hasta ahora, esperemos que así sigamos, no tengo ningún síntoma. La prueba es por estar en contacto con algunas personas y por el encargo que ocupo. Cada 15 días me realizo la prueba”, agregó.

Hasta el 5 de agosto, en el Gobierno de la Ciudad de México se habían registrado al menos 4 mil 197 casos de funcionarios que dieron positivo a la prueba de Covid-19, así como 316 defunciones por este padecimiento.