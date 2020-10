Cuautitlán no frenará actividad económica, en caso de regresar al semáforo rojo: Juárez Rodríguez

En caso de que el Estado de México regrese al semáforo epidemiológico color rojo, por un repunte en el número de contagios de Covid-19, el gobierno de Cuautitlán Izcalli, no obligará a las empresas del municipio a cerrar sus actividades, aseguró el alcalde Ariel Juárez Rodríguez.

Durante una reunión con la Asociación de Empresarios y Ciudadanos del Estado de México (ASECEM), señaló que será muy respetuoso de los lineamientos federales y estatales, pero no pararán la economía del municipio.

Destacó que las empresas y los comercios ha enfrentado una situación muy difícil, con una baja significativa en ventas; por lo que, Cuautitlán seguirá dando facilidades para su operación, como la ampliación en el periodo de renovaciones de las licencias.

"Me preocupa la salud, sí; pero también la recuperación económica. Yo espero que no regresemos a semáforo rojo, pero si llegara a ocurrir, no voy a pedirles que cierren sus empresas, dupliquemos las medidas de seguridad e higiene en los negocios, la sana distancia, el gel, los cubrebocas; lo que sea necesario, con tal de que no se siga cayendo la economía".