Clima Edomex: Primera Tormenta Invernal provocará BAJAS TEMPERATURAS este 28 de octubre 2020

Frente No. 9 se extenderá sobre el noreste del país, mientras que el frente frío No. 10 y la Primera Tormenta Invernal de la temporada afectarán el noroeste y norte de la República Mexicana, ambos ocasionarán ambiente frío y rachas de viento fuertes a intensas con tolvaneras en las mencionadas regiones. A su vez se pronostican lluvias y chubascos sobre la frontera norte del país y caída de nieve o aguanieve en el norte de Chihuahua. Se prevé que el frente frío No. 9 continúe avanzando hacia el noreste, alejándose del territorio nacional al final del día.

La tormenta tropical “Zeta” sobre el sur del Golfo de México, se desplazará rápidamente hacia el nor-noroeste, intensificándose. Su extensa circulación ocasionará lluvias puntuales intensas en Yucatán y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de actividad eléctrica en Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche y Quintana Roo. Así como rachas de viento de 70 a 90 km/h y oleaje de 2 a 4 metros de altura en las costas del norte de Yucatán y de Quintana Roo.

Desprendimientos nubosos de la Zona de Convergencia Intertropical en interacción con un canal de baja presión extendido sobre la Sierra Madre occidental provocarán lluvias y chubascos sobre los estados del Pacifico Sur y Pacífico Central Mexicano, desde Nayarit hasta Guerrero, con lluvias puntuales fuertes en Oaxaca.

Continuará el escaso potencial de lluvia sobre entidades del occidente, centro y oriente del país, así como ambiente frío por la mañana con posibles heladas sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central.

La Comisión Nacional del Agua informó que se esperan temperaturas mínimas para la madrugada del miércoles de -5 a 0°C con heladas: zonas montañosas de Baja California, Coahuila, Durango y Estado de México.