AMLO cita a Chico Che y dice que a sus opositores les enoja que hable como el pueblo

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que a sus opositores les molesta que no haga uso de términos rebuscados y que lo acusan de sólo hablarle al pueblo.

Pese a ello, el mandatario dijo que la da "muchísimo gusto" que pase eso, ya que el se debe a las órdenes del pueblo.

"Ahora tengo que hablar como físico y utilizar términos y conceptos rebuscados, porque si no se me acusa de que nada más habló para el pueblo, lo cual me da muchísimo gusto, hablar, no español, castilla como se decía antes, castellano, hablarle al pueblo", dijo desde su conferencia matutina.

Hace unos días el escritor Javier Sicilia, con quien mantiene diferencias, dijo que López Obrador tiene un lenguaje muy pobre que se asemeja a un vendedor de detergente, que limpia ropas y que dice que es lo mejor.

Cita a Chico Che

Luego de mandar el mensaje a sus opositores, López Obrador citó a Chico Che, cantante popular de Tabasco.

"Ahora sí como diría mi paisano Chico Che, ¡uy qué miedo miren con estoy temblando!", dijo el presidente al referirse que hay empresas contrarias a su gobierno que pagar artículos en periódicos para atacarlo.

"Entonces, ¿nada más por su influyentismo?, ah, porque tienen agarraderas y tienen influencia y pueden hasta promover un artículo en el New York Times o en El País, o en el Wall Street Journal, en el Financial Times o en el Reforma y ya con eso", agregó el presidente de México.