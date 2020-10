López Obrador pide plan para rescatar al ISSSTE

El presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó al director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) a presentarle un plan de rescate de la institución de salud para garantizar una atención de calidad.

“Apoyo totalmente al maestro Luis Antonio Ramírez Pineda, director del ISSSTE, apoyo al doctor Ramiro López, también director Normativo de Salud, apoyo al director Administrativo, al general (Jens Pedro) Lohmann, que está aquí con nosotros, apoyo a los tres, y les pido, les instruyo de que se pongan de acuerdo para rescatar al ISSSTE”, indicó.

López Obrador reconoció que el ISSSTE es la institución con más rezago en servicios de salud, por eso “el propósito es que ustedes elaboren un plan de rescate del ISSSTE, me lo presenten, yo voy apoyarles con los recursos económicos, que se necesiten para mejorar sustancialmente los servicios del ISSSTE”.

En el evento de entrega de la remodelación y ampliación de la Clínica-Hospital ISSSTE en Piedras Negras, el mandatario federal afirmó que “no les van a faltar los recursos, todo lo que se necesite para rehabilitar las clínicas, para contratar personal, para que haya medicamentos, tengan equipos y mejoren sustancialmente esta institución”.

Dijo que sólo se puede garantizar el bienestar si el Estado recupera el control de la salud, educación y los energéticos.

“Si no recuperamos las empresas públicas, si no recuperamos el sistema de salud público, si no recuperamos la educación pública, no vamos a poder garantizar el bienestar de nuestro pueblo, sobre todo el bienestar de las nuevas generaciones”, consideró.

Por: Paris Alejandro Salazar