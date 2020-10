Médicos en Durango exigen condiciones para laborar ante aumentos de casos por Covid-19

Durango.- Hoy que se celebra a los médicos, la presidenta del colegio en Durango Dra. Nora Covarrubias expuso ante la opinión pública y ante las autoridades de los tres niveles de gobierno en un mensaje por redes sociales que está enfermedad es la más grave que ha padecido la humanidad.

"Los médicos de Durango fieles a nuestra vocación seguiremos luchando y seguiremos hasta el límite de nuestra capacidad, porque hicimos el juramento de ayudar al prójimo y desde nuestra capacidad nos lleva a seguir trabajando"

Exigió a las autoridades algunas condiciones para poder seguir prestando el servicio con calidad:

Certidumbre laboral con derechos y prestaciones.

Ambiente adecuado en los centros de trabajo.

Insumos necesarios requeridos para desarrollar su trabajo.

Equipos de protección suficientes para hacer frente al Covid-19.

Seguridad dentro y fuera de los hospitales.

Destaco que están fatigados y se están muriendo porque la sociedad no está haciendo lo que les toca, por lo que exige medidas extremas para poder salvarles la vida, ya que no es posible el movimiento caótico que coloca a los duranguenses en los primeros lugares nacionales de contagios. Con servicios de salud al límite cree que no habrá dinero suficiente para poder hacer frente a esta pandemia si la situación sigue así.

