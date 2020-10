Tenemos un rebrote de Covid-19 en Durango que nos obliga a tomar medidas drásticas: Aispuro

En rueda de prensa el ejecutivo del estado José Rosas Aispuro Torres expuso que se está viviendo un rebrote de contagios de Covid-19 en la entidad por lo que se anuncian nuevas medidas para hacer frente a estas condiciones que están presionando al máximo al sector salud.

-Se reduce al 50% la capacidad del pasaje en el servicio público tanto taxis como camiones.

- Se obliga a extremar las sanitizaciones de las mismas unidades del trasporte para evitar ser portadores del virus.

- Se sancionará a quienes no cumplan con estas disposiciones.

- Se reduce los horarios de ventas de bebidas alcohólicas de lunes a viernes hasta las 9 de la noche en comercios y tiendas de conveniencia, los restaurantes hasta las 10 p.m. y los domingos no se venderá estos productos.

- antros, cantinas, salones de fiestas, terrazas cerrados los próximos días.

- No sé autorizan carreras de caballos, peleas de gallos y eventos públicos.

- No sé permiten fiestas familiares y quien no cumpla será sancionado el propietario de la vivienda.

- Se gira instrucciones al registro civil para que suspenda los actos matrimoniales hasta nuevo aviso y así evitar fiestas o reuniones.

- Cerrados centros turísticos como Villas del oeste, Paseo del Teleférico, el Pueblito, también los panteones y el servicio público regresa a las guardias.

Serán los próximos 15 días los decisivos para no regresar al confinamiento total siempre y cuando se reduzca el número de contagiados, de no ser así se tendrá que regresar a no salir de casa de manera obligatoria.

Pidió a los jóvenes a no salir de casa para evitar la propagación del coronavirus ya que en su mayoría ellos son asintomáticos pero enferman a sus papás y abuelos quienes pierden la vida lamentablemente.

Por: J. Ignacio Mendívil B.