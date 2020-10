Acusan a edil de Izcalli

El viernes 16 de octubre María Canchola Sánchez fue despedida de su cargo como Directora de Desarrollo Humano en el municipio de Cuatitlán Izcalli; el lunes 19 fue sometida a una cirugía por cáncer de mama.

El caso llegó a la Cámara de Diputados federal, cuando Claudia Domínguez denunció en tribuna que el alcade Ricardo Núñez cometió violencia de género, política y psicológica, contra Canchola Sánchez al despedirla de manera injustificada, en vísperas de su operación.

En respuesta, el alcalde morenista respondió que la decisión de los cambios administrativos respondan o sean catalogados como violencia política de género o de violencia de género.

En un comunicado, el ayuntamiento destacó que la enfermedad que padece la ex directora, no se hizo del conocimiento del alcalde, de manera formal o informal, previo a la toma de decisión, por lo que eso no fue sustento de la misma.

Sin embargo, la diputada petista, Claudia Dominguez, dijo el lunes que Nuñez la despidió “total misoginia, ignorancia y falta de sensibilidad"; por lo que pidió los legisladores firmar un exhorto para que Núñez Ayala la reintegre a su trabajo.

Por Leticia Ríos