"Para abril o para mayo", recuperación al 100% de empleos perdidos por Covid-19: AMLO

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo como fecha máxima, “para abril o para mayo” se recuperará al 100 por ciento el número de empleos que se perdieron en los primeros meses de la pandemia del COVID-19 en México.

Durante su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, dijo que la economía “va recuperándose”, pues se está apreciando el peso, no ha caído la recaudación, sigue llegando la inversión extranjera, no ha habido necesidad de aumentar impuestos, no hay gasolinazos y no se recurrió a deuda pública adicional. Aseguró que se “está funcionando la estrategia del gobierno”.

Señaló que hasta este lunes 19 de octubre se han recuperado 320 mil empleos de trabajadores inscritos al Seguro Social, de los casi un millón que se perdieron en el primer semestre del año.

“Si continúa la tendencia vamos a llegar a 20 millones 500 mil trabajadores a finales de marzo inscritos al Seguro Social, los que teníamos antes de la pandemia. Si se demora, que no creo, mi pronóstico es que a finales de marzo vamos a tener inscritos 20 millones 500 mil trabajadores en el Seguro Social, los que teníamos antes de la pandemia, si se demora, nos llevaría dos meses más, ahora sí que para abril o para mayo”, dijo.

Reiteró que la estrategia del gobierno está funcionando en materia de recuperación económica, y agregó que considera que por eso se está reconociendo al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, por organismos internacionales.

“Déjenme que yo presuma. Ofrezco disculpas, que no se enojen tanto mis adversarios, no hay que enojarse. Yo creo que por eso eligieron a Arturo Herrera, secretario de Hacienda de México, como presidente del Consejo de Administración del Banco Mundial por un año y del Fondo Monetario Internacional. O sea, el manejo de la política economía de México se reconoce a nivel internacional por resultados”, señaló.

Por Iván E. Saldaña

Escucha la segunda temporada del DiccionAMLO: