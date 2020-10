¿Tuviste un pequeño resfriado? Señales de que te dio Covid-19 y no te diste cuenta

En los últimos meses una de las palabras que más hemos escuchado y leído es Covid-19, ese virus que está poniendo de cabeza a todo el mundo pues se registran más de 1 millón de muertes y 34.4 millones de infectados hasta este 2 de octubre.

Quizás aunque has tenido todos los cuidados en lo que val del año tuviste un pequeño resfriado que no paso a mayores, pero posiblemente pudiste padecer coronavirus y no te diste cuenta.

Información reciente indica que el Covid-19 llegó a nuestro país desde diciembre de 2019, y de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el 40 por ciento de las personas con la enfermedad no presentan ningún síntoma.

Información reciente indica que el Covid-19 llegó a nuestro país desde diciembre de 2019. Foto: Pixabay

Aunque mucho se habla de los padecimientos que acompañan a la enfermedad, no es fácil diferenciarla de una gripa común sin una prueba, aunque esta no causa falta de respiración, dolores de cabeza y síntomas gastrointestinales.

Así que si tu resfriado o gripa estuvo acompañada de esos síntomas, posiblemente tuviste coronavirus.

Señales de que te dio Covid-19

Pérdida del olfato y el gusto, este ha sido un síntoma característico del Covid-19, aunque no ocurre siempre, además es posible perder temporalmente estos sentidos con otras afecciones respiratorias, como un resfriado o una infección de los senos nasales. Los expertos dicen que el síntoma puede persistir en algunas personas y durar meses después de recuperarse del Covid-19.

Quizás notaste que además del resfriado tuviste pérdida de cabello. Este síntoma aún no ha sido completamente estudiado, pero muchas personas que se han recuperado del virus están reportando una significativa pérdida de cabello.

Sentirse demasiado cansado es uno de los mayores efectos después de que una persona tiene Covid-19. Hay estudios que han demostrado que más del 50 por ciento de los pacientes luchan contra la fatiga alrededor de 60 días después de que mostraron por primera vez signos del virus.

Una tos persistente podría ser secuela del coronavirus. A menudo esta tos es seca, sin flema ni moco.

Si ya tuviste Covid-19 no hay alguna forma de saber con certeza, aunque una prueba de anticuerpos podría confirmarlo no son 100 por ciento confiables. De hecho, es posible tener una prueba positiva de anticuerpos de Covid-19 sin tener estos mismos anticuerpos. Recuerda, hay coronavirus que causan un resfriado común.

Por Redacción Digital El Heraldo de México

