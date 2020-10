Quintana Roo exhorta a seguir con las medidas de prevención para avanzar en la recuperación económica

El gobernador Carlos Joaquín anunció que el semáforo epidemiológico estatal del 5 al 11 de octubre se mantiene en el color amarillo en todo Quintana Roo.

Sin embargo, advirtió que en los últimos días se tuvo un repunte en el riesgo de contagios a grado tal que se llegó a la frontera con el color naranja, por lo que se requiere fortalecer las medidas de prevención y los nuevos hábitos para el cuidado de la salud.

El gobernador de explicó que la reactivación ordenada, gradual y responsable de las actividades productivas tiene resultados que se deben mantener para recuperar el crecimiento económico y la generación de empleos.

Presume vuelos locales

Citó como ejemplo que este jueves se reanudaron los vuelos de la aerolínea Lufthansa, procedente de Frankfurt, Alemania.

A bordo venían 260 pasajeros procedentes de Alemania, Gran Bretaña, Ucrania, Italia, España, Suiza, Austria, Dinamarca, Noruega, Suecia, Grecia, Francia, Polonia, Croacia, Israel, Turquía y Egipto.

Lo anterior es resultado del trabajo en conjunto entre la sociedad, el gobierno y la iniciativa privada por generar protocolos que generan confianza en los viajeros y que permiten fortalecer la actividad turística y la recuperación económica del estado, indicó el funcionario.

Carlos Joaquín hizo de nuevo un llamado a los quintanarroenses para que incrementen las medidas de prevención, de cuidado a la salud para que no haya más contagiados de Covid, para que se puedan mantener los números en descenso durante varias semanas.

El texto del mensaje es el siguiente:

Ante cualquier situación en la que perdamos este camino y este rumbo tendremos que volver al color naranja y eso significa menores niveles de ocupación hotelera, menores niveles de ocupación restaurantera, menor tamaño de nuestra recuperación económica, que es algo que no queremos.

Hoy debemos de estar pensando en ese cuidado de la salud pero al mismo tiempo en cómo crear más empleo, cómo recuperar más vuelos, cómo tener mayor ocupación de nuestros hoteles, cómo tener mayor derrama económica que permitan entonces que Quintana Roo retome su camino de crecimiento económico, de generación y creación de empleo que tanto necesitamos y que estoy seguro que ustedes saben bien es lo que hoy más requerimos.

Por eso necesito del apoyo de todos ustedes, siendo proactivos, siendo parte incluyente de este proceso, el invitar a más gente a usar el cubrebocas, a lavarse las manos frecuentemente, a no tocarse la cara con las manos, a mantener la distancia de más de metro y medio entre personas, a evitar aglomeraciones, no vaya donde haya aglomeraciones, si va a subir al transporte que éste cumpla con los objetivos, con las metas que no haya un mayor número que permita un contagio adicional hay que tener mucho cuidado.

Y hoy seguimos conviviendo con el coronavirus este no se ha ido, sigue estando ahí y hay que cuidarnos de él, cuidarnos hoy con mayor fuerza porque hay más gente en la calle, hay más gente en los negocios, en las empresas, en los comercios, en los restaurantes, estamos yendo a más lugares nosotros, estamos recuperando mucho de lo que en la vida anterior a esta pandemia teníamos y eso obliga a que nos cuidemos más.

Participemos cuidando a nuestra propia salud, cuidando a nuestras familias, cuidando a nuestra sociedad, y en nuestro trabajo a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros clientes, a los visitantes, a los turistas que llegan.

Si nosotros nos cuidamos y los cuidamos a ellos estaremos trabajando en bien de la recuperación económica de tu familia, de tu casa, el tener más recursos en tu bolsillo, por eso es importante cuidar la salud y recuperar nuestra economía.

Pero lo tenemos que hacer juntos todos en forma solidaria y fuerte como sólo los quintanarroenses sabemos hacerlo.

Así que de nuevo les invito seamos parte incluyente de este cuidado de la salud y de nuestra recuperación económica y así juntos saldremos adelante.

Durante el programa Conexión Ciudadana, que se transmitió por el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y las redes de la Coordinación General de Comunicación, el gobernador Carlos Joaquín habló sobre las obras de agua potable que la CAPA realiza en la entidad, como por ejemplo la obra histórica de más de 248 millones de pesos en Cozumel.

Otro tema fue la graduación de 94 cadetes que concluyeron el curso de Formación Inicial para Policía Preventivo en Activo que viene a reforzar y fortalecer los esquemas de seguridad para enfrentar a la delincuencia.

Asimismo, el gobernador Carlos Joaquín afirmó que el proyecto para la construcción de un aeropuerto en Cancún es complementario a los aeropuertos que existen en Quintana Roo y no representa competencia alguna para los de Cancún y Chetumal.