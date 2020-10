No hay buena relación, pusieron en riesgo relación con EU: AMLO sobre Javier Corral

Sin mencionar su nombre, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, ofendió al Gobierno de México y puso en riesgo la relación con Estados Unidos al impedir el cumplimiento del Tratado de Aguas.

En la conferencia matutina el mandatario federal señaló que no se reunirá con el gobernador de Chihuahua durante su visita de este fin de semana a la entidad, ya que no existe una buena relación.

“No es buena la relación, no tiene ahora este caso que se dé esta reunión, porque nos han ofendido, y lo que considero más delicado se está poniendo en riesgo la buena relación que tenemos con el Gobierno de Estados Unidos.

No queremos nosotros que haya represalias por no cumplir con un convenio, y esto no lo entendieron las autoridades de Chihuahua y se puso por delante el interés partidista porque vienen elecciones en Chihuahua, y quisieron agarrar esto de bandera para sacar raja electoral”, explicó.