Arranca campaña contra la influenza

En medio de la emergencia por COVID-19 arrancó la campaña de vacunación contra influenza en la mayoría del territorio nacional, con 35 millones de dosis, y desde el primer día se registraron filas en algunos centros de salud mientras que en otros aún no tenían.

Hasta 40 minutos se formaron para pasar al puesto de vacunación que el centro de salud de la colonia San Simón Ticumác instaló en un parque para garantizar la sana distancia.

“Siempre es necesario vacunarse, pero ahorita con la pandemia está más crítico. Por lo menos me protejo contra la influenza y espero que la otra enfermedad no me afecte”, dijo Javier Franco, de 78 años, quien fue al módulo.