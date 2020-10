AMLO inaugura centro de salud en Chihuahua; Javier Corral se ausenta

El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró en esta ciudad fronteriza el Centro de Salud Urbano sin el acompañamiento del gobernador de Chihuahua, Javier Corral.

Este fin de semana, inicia un gira de trabajo por Chihuahua y Sonora, y en todos los eventos siempre lo acompañan los gobernadores, pero está vez la disputa por el agua que se entrega a Estados Unidos provocó que no estén juntos en esta inauguración.

Prometió apoyar al pueblo

En el evento, el presidente dijo que, independientemente de las diferencias que no se puede ocultar, "porque ya basta de hipocresías y hay que hablar las cosas como son, el gobierno federal seguirá apoyando al pueblo de Chihuahua.

"No tenemos diferencias con las gente, sino con autoridades que están poniendo por delante el interés partidista", dijo. Explicó que esta discrepancia es por el tema de agua y el convenio con EU, pues desde 1944 existe este pacto en el que el vecino país entrega tres más cantidad de agua, "pero si nosotros no lo hacemos damos pie a que nosotros incumplamos y que se dé motivo para revisar el convenio y afectar al país o que se tomen medidas unilaterales como aumentar los aranceles a las mercancías que se vende allá y lo que se busca -dijo- es no afectar la relación con EU.

"Por eso es esta diferencia. Ya los otros estados del norte han cumplido, pero hace falta la aportación de Chihuahua y ahora de manera irresponsable se volvieron nacionalistas y no quieren entregar agua "Pero ese diferendo no tiene nada que ver con el pueblo de Chihuahua", dijo.

Desde 1944, México y EU tiene un convenio de intercambio de agua. Este año, el vecino país del norte ya entregó su parte, pero México debe cumplir este mes, pero hay habitantes en esta región del pais que no quieren entregarla.

