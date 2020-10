Arman baile masivo en Aguascalientes a pesar de la pandemia

Por medio de algunas imágenes que circulan en redes sociales, cientos de pobladores de Aguascalientes se hicieron virales, tras participar en un baile masivo sin cubrebocas, sana distancia y hasta bailando 'de cachetito' ignorando completamente las medidas sanitarias básicas para prevenir el contagio de Covid-19.

En los videos que circulan por la red, se puede apreciar, cómo los asistentes al evento, que contó con el permiso de las autoridades del estado, dejaron en su casa todas las medidas sanitarias y a pesar de que sólo estaba permitido bailar alrededor de las mesas, para respetar la sana distancia, luego de unas copas olvidaron toda norma y el evento se realizó como si no existieran ninguna pandemia.

Palabras como "Que sigan más bailes así, hay que salir de casa, de esto ya, a mí no me da miedo, no creo" predominaron en el lugar que pareciera no haber estado nunca en pandemia

Aún no hay semáforo verde

Desafortunadamente, ni el número de contagios, ni decesos ha ido a la baja y actualmente México cuenta con 86, 167 fallecidos por esta enfermedad, así como 851,227 contagios hasta el día de hoy.

El video del baile masivo en Aguascalientes ha sido muy comentado y criticado, por algunos usuarios, debido a que este tipo de acciones no ayudan mucho a la transición de semáforo naranja al amarillo, por lo menos, si no que todo lo contrario, incrementa el riesgo de contagio y de regresar al semáforo rojo.

Cabe señalar que en días pasados, Aguascalientes regresó del semáforo amarillo, al anaranjado, siendo Campeche el único estado que goza del semáforo verde.

