No hay mejor trabajo que el que le cambia la vida a las personas: Patricia Durán

La alcaldesa de Naucalpan, Patricia Durán Reveles, encabezó el inicio de la construcción de un drenaje sanitario en el Barrio La Mora, ubicado en el pueblo de San Francisco Chimalpa, que requirió de una inversión de 12 millones de pesos.

Unas 5 mil personas de ocho barrios de la comunidad se beneficiarán de estos trabajos, que cubrirán mil 260 metros lineales de tubería y requerirán más de 7 mil metros cúbicos de excavación.

Noticias Relacionadas Tlalnepantla promete a ciclistas recuperar ciclovías y crear infraestructura adicional

La edil manifestó que esta obra es parte de los esfuerzos de la Administración por atender las necesidades básicas de la gente, pese a las complicaciones que ha causado la pandemia por Covid-19.

Agregó que la población de San Francisco Chimalpa había solicitado este drenaje desde hace 10 años. Se mostró entusiasmada al asegurar que el proyecto de infraestructura mejorará la calidad de vida de los habitantes de la zona.

Noticias Relacionadas Atienden demandas de ciclovías emergentes en Tlalnepantla y Naucalpan

Patricia Durán Reveles, alcaldesa de Naucalpan. Foto: Especial

Áreas beneficiadas

"Siempre dicen que los gobiernos no quieren hacer drenajes porque no se ven, prefieren hacer obras que se vean, que luzcan, pero no hay mejor trabajo que el que le cambia la vida a un ser humano, a una persona.

“El año pasado invertimos 16 millones en Lomas de Los Remedios para un drenaje que habían solicitado durante 20 años, con ese drenaje transformamos la vida de muchas familias, ahora lo haremos nuevamente", manifestó Durán Reveles.

La obra beneficiará a los barrios Panthe, La Mora, Boito, Chivato, Bandhi, Bexhsa, Shindo y La Cebada.

Patricia Durán recordó que la pandemia por Covid-19 continúa en el país, por lo cual el Gobierno no ha bajado la guardia en mitigar los contagios, a través de operativos de sanitización, reparto de cubrebocas y gel antibacterial, así como una campaña informativa permanente. Además del despliegue de programas para atender la crisis económica, como la entrega de despensas y la implementación de comedores comunitarios.

Por Pablo Cruz Alfaro