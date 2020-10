No queremos regresar al rojo; señala Sheinbaum

Ante el alza de hospitalizaciones por Covid-19 en la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a la población para evitar que se desborden los contagios y volver al rojo del semáforo epidemiológico.

"Hay un ligero incremento en la última semana y no queremos que esta tendencia se mantenga. Hemos visto como en otros países están nuevamente cerrando actividades y en tan sólo 15 días se desbordaron los contagios, tal es el caso de España, Francia, Alemania e Italia.

"No queremos que eso pase en la ciudad, no queremos regresar a semáforo rojo, las implicaciones económicas, personales y sociales, serían gravísimas. Les recuerdo no es momento de grandes fiestas, es justamente en estas reuniones sociales, donde nos descuidamos y te transmite el Covid-19 con las consecuencias fatales que ya conocemos", dijo a través de un video montado en redes sociales.

De acuerdo con el reporte técnico, el 10 de octubre fueron registrados 2 mil 565 pacientes internados por el nuevo coronavirus, sin embargo en el lapso al 15 de octubre habían sumado 129 más, quedando en 2 mil 694. La ocupación hospitalaria es de 38.7 por ciento.

La mandataria capitalina informó que la Ciudad de México se mantiene en el naranja del semáforo epidemiológico, pero con alerta.

"No podemos bajar la guardia y eso depende, no sólo del gobierno, sino de todas y de todos, sabemos que no es fácil, que ya son muchos meses, pero es necesario", enfatizó.

La Ciudad continúa en Semáforo Naranja. No es momento para hacer fiestas, la responsabilidad es de todas y todos. #NoBajemosLaGuardia pic.twitter.com/Wcz0fyqB2U — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) October 16, 2020

