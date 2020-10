Lamentable que Salvador Cienfuegos fuera detenido, afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su postura sobre la detención del exgeneral de la Defensa, Salvador Cienfuegos, quien durante la tarde del jueves fue capturado en Los Ángeles, Estados Unidos, acusado de narcotráfico.

Al respecto, el mandatario indicó que “es lamentable que un exsecretario de Defensa sea detenido” e indicó que eso es muestra de cómo se fue degradando la función pública durante el periodo neoliberal.

Aseguró que a pesar de la detención, aún debe probarse el vínculo del general Cienfuegos con organizaciones delictivas dedicadas al narcotráfico.

Acusado por vínculos con el narcotráfico, todo debe probarse, no podemos adelantar vísperas, no podemos hacer juicios sumarios, son procesos legales en donde las personas acusadas tienen derecho a la defensa. De acuerdo a la información que nos llegó hoy, van a dar a conocer los motivos por los que se le detuvo al General Cienfuegos a las 2:30 de la tarde hora de Estados Unidos (...) estamos ante una situación inédita porque está detenido por la misma acusación del que fue secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, y ahora detienen a secretario de la Defensa durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, esto es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen”, explicó.

Destacó que él personalmente eligió a los secretarios que integran su gabinete de seguridad, por lo que son personas de confianza y deslindadas de cualquier organización criminal. Destacó que estará pendiente de todo el caso de Salvador Cienfuegos e informará de manera pertinente los avances que haya.

AMLO, destacó que esta detención es muestra de la necesidad que tenía el país de un cambio, pues todo el ejercicio de la función pública se degradó durante el periodo neoliberal.

El presidente afirmó que en México no hay ninguna investigación contra Salvador Cienfuegos relacionada con narcotráfico, y que la detención se dio por una investigación de la DEA.

“No existe ninguna investigación en México en contra del general Cienfuegos que tenga que ver con narcotráfico, no existe esto surge de una investigación que lleva a cabo en Estados Unidos, tiene que ver con el mismo juzgado de Nueva York que lleva los asuntos de García Luna y y anteriormente que tuvo que ver con los asuntos de Guzmán Loera”.

Señaló que la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena le informó sobre la investigación que se tiene sobre el general Salvador Cienfuegos.

“A mi informó hace 15 días la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, de que se hablaba de una investigación que se estaba llevando a cabo, que involucraba al señor general Cienfuegos, pero no había nada oficial, es investigación en Estados Unidos a la que me hizo referencia la embajadora Martha Bárcena que me visitó aquí en Palacio (Nacional)”.

El jefe del ejecutivo anunció que todos los mandos y militares relacionados con Salvador Cienfuegos serán suspendidos de sus funciones. “El sólo señalamiento de funcionarios, aún sin concluir el proceso, ya va a implicar el retiro de sus cargos, así actuamos en el caso de García Luna y así vamos a actuar en este caso”, aseveró.

Con información de Paris Salazar