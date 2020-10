Se agotan vacunas contra la influenza en Coahuila; esperan lotes restantes

En 24 horas se agotaron las primeras 80 mil dosis que le enviaron a Coahuila para la campaña de vacunación contra la influenza AH1N1 y se espera que en los próximos días se reciban los lotes restantes para un total de 900 mil vacunas que se aplicarán en la entidad.

Roberto Bernal Gómez, titular de la Secretaría de Salud de Coahuila, detalló que el primer lote que envió la Secretaría de Salud del gobierno federal se aplicaron en menos de 24 horas en los hospitales del sistema estatal de salud e incluso se prestaron algunas a unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Tengo la promesa de la federación de que el miércoles me llega la siguiente remesa, vamos a hacer algunos tipos de estrategias para no saturar y que no vayan todas las gentes de golpe a vacunarse”, dijo el funcionario estatal.