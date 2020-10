Estoy al servicio de mi patria, no de ningún patriarca: Sánchez Cordero

En medio de una comparecencia ordenada, sin tropiezos ni las usuales pancartas de los diputados de oposición, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez-Cordero Dávila rechazó estar sometida a la voluntad de un “patriarca”, pues, aseguró, su tarea al frente de la política interior del país es al servicio de pueblo.

“No busco el reconocimiento ni nunca lo he buscado, estoy poniendo mis capacidades al servicio de mi patria, no de ningún patriarca, al servicio del pueblo”, dijo este jueves desde la Cámara de Diputados.

Las declaraciones de la funcionaria, quien comparece en estos momentos ante comisiones unidas de San Lázaro con motivo del Segundo Informe de Gobierno, fueron en respuesta a los reclamos que le hizo la diputada panista Adriana Dávila, quien le pidió ser “autocrítica para recuperar el respeto a su trayectoria de muchas décadas”.

Y es que la acusó de que su poder de decidir dentro del gobierno federal tiene “la fuerza de una pompa de jabón” por su sumisión al presidente Andrés Manuel López Obrador, opacando su trayectoria como ministra de la Suprema Corte.

Le reprochó, también, que no ha sabido impulsar una Secretaría de Gobernación que propicie la unidad nacional.

“La imagen de una secretaria enlatada, por desgracia no hay respeto a la libertad de expresión ni por los que piensan diferente, el diálogo político está cerrado, la política pública no cabe en este gobierno. Los datos duros están peor”, dijo.

Olga Sánchez Cordero contestó a la panista que no está sometida a ningún patriarca y defendió que el gobierno federal trabaja en favor de la sociedad no de intereses particulares, con ideales y valores de libertades y respeto a los derechos humanos.

“Ideales que ahora, curiosamente, partidos que nunca habían enarbolado ahora los enarbolan; personas que nunca habían defendido banderas, como las que yo siempre he defendido y sigo defendiendo las toman, qué bueno, qué bueno que ya lo están haciendo porque no reconozco en partidos y personas y no recuerdo haber visto defender hasta hoy.