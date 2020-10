Congreso condena actos vandálicos contra su recinto y pide investigación

El Congreso de la Ciudad de México condenó los actos de violencia que se registraron durante la madrugada, en contra del recinto legislativo, por parte de un grupo de mujeres con el rostro cubierto.

Al inicio de la sesión virtual de este jueves, la presidenta de la Mesa Directiva, Margarita Saldaña, solicitó a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana el resguardo del inmueble que se encuentra en Donceles y Allende, así como de las demás instalaciones del Congreso y el inicio de las investigaciones correspondientes.

La coordinadora de Morena, Martha Ávila, quien dio cuenta de la pintura roja lanzada contra el inmueble y los vidrios rotos en los accesos centrales, expuso que el Congreso tiene las puertas abiertas para todos con el fin de dialogar, encontrar soluciones y alcanzar acuerdos.

“En el grupo parlamentario de Morena, nos pronunciamos siempre a favor de la retroalimentación democrática y rechazamos cualquier expresión de violencia e intentos de desestabilizar a nuestras instituciones, y en particular al Congreso, la casa del pueblo”, dijo.

A favor de las libertades

Al pedir la palabra, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Víctor Hugo Lobo, expuso que siempre han estado a favor de las libertades y de las manifestaciones de cualquier bandera social pero rechazaron que lo hagan a través de actos vandálicos.

“Sin embargo, por supuesto que entendemos que esto no es la vía. Esto en el anonimato, en la madrugada, pues no se puede entender más que como un acto vandálico, un acto de violencia porque no sabemos cuál es la causa, cuál es la razón, cuál es el reclamo”, expuso.

Mauricio Tabe, coordinador de Acción Nacional, también manifestó su rechazo a cualquier forma de violencia.

“Reprobamos cualquier acto vandálico que atente contra la integridad de las personas o del patrimonio de las personas o las instituciones públicas, también exigimos que las autoridades investiguen y esclarezcan estos hechos que no pueden dejarse pasar”, dijo.

Fernando Aboitiz, de la Asociación Parlamentaria Encuentro Social, dijo que “atentar contra el Congreso, es atentar contra la paz y la democracia”; Jeanette Guerrero, del PT, lamentó los hechos y confió en que las autoridades investiguen y den con los responsables y Tonatiuh González Case del PRI, pidió que antes de realizar actos vandálicos, los inconformes primero busque a los legisladores y den a conocer cuales son sus demandas y exigencias.

Por Jorge Almaquio García Chagoya