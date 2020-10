Se manifiestan organizaciones civiles en Jalisco contra de iniciativa llamada PIN PARENTAL 

Diversas organizaciones civiles, se han manifestado en contra de la iniciativa llama PIN PARENTAL en Jalisco, la cual busca que los padres puedan elegir o descartar el material de educación sexual para educar a sus hijos, por lo que es necesario se reforme la Ley de Educación del Estado de Jalisco, la Constitución Política del Estado y a la Ley de Niñas y Niños del Estado de Jalisco. La propuesta fue presentada por el diputado panista Gustavo Macías Zambrano

“Básicamente se concentra en la reforma a la Constitución del Estado de Jalisco, imprime la obligación del Estado para garantizar y respetar el derecho de los padres y madres jaliscienses a decidir sobre la educación que recibirán sus hijos sobre los valores, creencias y religión que estimen conveniente, de la misma manera proponemos reformar la ley de Educación del Estado de Jalisco, puntualizó el diputado.

En Heraldo Radio Jalisco, Guadalupe Ramos, coordinadora del Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer en Jalisco, organización, que desde esta mañana expuso su rechazo a esta iniciativa; puntualizó que su rechazo se centra a que esta iniciativa, representa un atentado a los derechos de niñas, niños y adolescentes en Jalisco. Recordó que es su derecho acceder a una educación sexual que promueva la dignidad humana, y que esté libre de violencia de género.

“Me gustaría señalar afectaciones con este tema de la reforma PIN Parental, uno es el tema del abuso sexual infantil que seguramente las niñas y los niños no podrían tener elementos de reflexión para prevenir un tema de abuso sexual infantil; otra más que me parece muy importante es la posibilidad de que vivan violencia las niñas y niños no heteronormados, es decir aquellas niños, niñas y jóvenes o adolescentes que se viven desde la niñez y desde la juventud en otras identidades sexo genéricas”

La doctora Guadalupe Ramos, agregó además que también existe un riesgo de incremento de embarazo infantil y adolescente, que recordó está ligado a la falta de educación integral, por lo que en la actualidad se ha vivido un incremento a nivel nacional.

En redes sociales, son diversos los colectivos de Jalisco y de otros estados que han manifestado su rechazo a esta iniciativa panista PIN PARENTAL, cuyas consignas se centran en afirmar que se trata de un retroceso social y fomenta la desinformación.

Por: Miriam Guerrero