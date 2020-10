Ramírez Cuéllar, promotor de Porfirio: Mario Delgado

Mario Delgado, candidato a liderar Morena, aseguró que Alfonso Ramírez Cuéllar, actual presidente del partido, se ha convertido en promotor de Porfirio Muñoz Ledo, quien también busca liderar el instituto político.

Por esa razón, dijo, duda asistir a la reunión de Ramírez Cuéllar con candidatos, convocada para este 15 de octubre.

“No sé a qué invitaron, yo no me enteré. A mí me invitó a otra cosa el presidente del partido, y al parecer quiere hacer una reunión. La verdad es que no es claro y él fue quien destapó a Porfirio, es como el promotor”, indicó en entrevista previa al inicio de una rodada.

Reiteró que, pese a las diferencias, debe haber un trato respetuoso y fraterno entre los morenistas, en aras de mantener la unidad: “A partir de que tome yo protesta como presidente del partido, una vez que se definan las encuestas, voy a promover la fraternidad entre los morenistas”.

Sobre la denuncia penal presentada en su contra por Muñoz Ledo dijo: “Está en su derecho”.

Por Nayeli Cortés