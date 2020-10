Arrancará este 15 de octubre proceso electoral en Jalisco

Mañana 15 de octubre arrancará el proceso electoral en Jalisco, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidara la Reforma Electoral que se había aprobado en el Congreso del Estado y que postergaba el inicio hasta enero del 2021, contemplando 30 días de campaña política y 20 días de precampañas. El argumento fue evitar concentraciones masivas y cualquier riesgo de contagio por COVID-19.

Al quedar sin efecto la modificación, el proceso electoral iniciará en plena pandemia, tendrá 40 días de precampañas y otros 60 días de campañas políticas. El Instituto electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco enfatizó que se adecuaron reglamentos internos para hacer sesiones virtuales, mientras que la Oficialía de Partes que ante esta situación excepcional tendría que recibir quejas digitales para no conculcar los derechos políticos de nadie.

“Para este proceso tenemos un participante que no esperábamos, que no es de grata presencia; tendremos que lidiar con su adverso acompañamiento. En casi todo el año de 2020 hemos padecido la presencia del virus COVID-19 y sus nefastas consecuencias ... Organizaremos un proceso electoral con toda la responsabilidad que exige el contexto actual y los retos que la salud implica. Una situación de emergencia no debe ser pretexto para vulnerar nuestra democracia constitucional”, enfatizó el consejero presidente del IEPC, Guillermo Alcaraz Cross.