Jalisco cuenta con el abasto suficiente de dosis de vacuna de influenza

En Jalisco se cuenta con suficientes dosis para aplicarlas a la población y ya están distribuidas en los distintos centros de salud y hospitales en donde se podrá acudir para que se aplique, así lo confirmó en entrevista para Heraldo Radio Jalisco, el Doctor Ángel Nuño Bonales, director de Promoción de la Salud en la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ).

“En las programaciones y las entregas a cada una de las instituciones, sabemos que ya las tienen en sus primeras entregas a cada una de las instituciones, por el momento cada una de las instituciones ya hay la disponibilidad de más de 300 mil dosis entre todas las instituciones”.

Desde el 2004 la vacuna contra la influenza se añadió al esquema nacional de la cartilla de vacunación y del 2004 al 2009, al inicio había reacciones por la aplicación de esta vacuna, sin embargo cada año durante la temporada de invierno se aprecia un aumento de casos de influenza, por lo que su aplicación se hace de forma estacional.

“La vacuna también ha evolucionado, no contiene virus vivos o material genético de influenza por lo tanto no te puede generar una enfermedad, pero esta vacuna contiene partículas que asemejan al virus real por lo tanto al ingresar al cuerpo, el cuerpo lo detecta e intenta neutralizarlo haciendo creer que es un virus real y puede haber una reacción como entumecimiento, incremento en la temperatura o enrojecimiento en la zona de aplicación, pero ojo, la vacuna contra la influencia no genera ninguna enfermedad”.

Vacuna no evita la enfermedad

Nuño Bonales, director de Promoción de la Salud, dijo que la vacuna contra la influenza no evita que se adquiera la enfermedad sino que ayuda a que el cuerpo se defienda de mejor manera en contra de la enfermedad.

De las contraindicaciones, dijo que si se tiene alguna enfermedad infecciosa no debe aplicarse y si se tuvo COVID-19 se debe esperar al menos 14 días para poder recibirla.

