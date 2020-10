Nos sobran recursos porque combatimos la corrupción: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a su gobierno le sobran recursos porque se decidió combatir la corrupción.

"Aunque parezca increíble nos sobran recursos, o no nos faltan para no presumir, porque no hay corrupción en el gobierno", aseveró en la supervisión del tramo 3 de Calkiní a Izamal.

López Obrador expuso que por el combate a la corrupción se tienen finanzas públicas sanas y que hay recursos para obras como el Tren Maya.

"Nos ha permitido ahorrar mucho, no hemos tenido también la necesidad de aumentar impuestos, no ha habido gasolinazos, en fin tenemos finanzas públicas sanas que nos permiten avanzar", señaló.

El mandatario federal reconoció el trabajo de la Secretaría de la Defensa Nacional por construir obras de calidad a bajo costo, y quienes se encargarán de complementar los tramos 6 y 7 del Tren Maya.

"(Los ingenieros) nos están ayudando en la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles de la Ciudad de México, también se van a hacer cargo de dos tramos del Tren Maya de Tulum a Escárcega, y esto me da mucha tranquilidad y me aligeran la carga porque los ingenieros militares saben trabajar y lo hacen muy bien, y avanzan aprisa, hacen obras de calidad y sobre todo a precios bajos", comentó.

Por: Paris Alejandro Salazar

dhfm