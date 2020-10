No son los tiempos de pensar en candidaturas: Layda Sansores

La Alcaldesa de Álvaro Obregón, Layda Sansores, afirmó que aún no es momento de pensar en una eventual candidatura por el estado de Campeche, pues están enfocados en temas como la atención de la emergencia sanitaria.

Además, advirtió que los rumores que acusaban de no desempeñar sus funciones en la demarcación tenían la intención de generar desestabilidad.

Noticias Relacionadas Lenin Canchola se acercó a funcionarios de Álvaro Obregón

"Esto tendrá que pensarse y no ahora, no son los tiempos todavía. Estamos trabajando y eso les puedo asegurar minuto a minuto, como nunca, además la pandemia nos puso a todos a dar el mayor esfuerzo, no dejemos de atender los asuntos de pandemia y seguimos con todas las exigencias de un Gobierno".

"De eso pueden estar seguros que es una infamia el que no estemos en la Alcaldía ni un día ni un minuto. Se han prolongado los horarios de trabajo, ha habido videoconferencias, mucha acción presencial con los grupos. Nos extrañó que el día anterior se había hecho un gran evento para dar a conocer un programa (...) hay malas intenciones es lo que uno ve de crear desestabilidad. Las cosas caen por su propio y el trabajo se demuestra, no nos preocupa", dijo en conferencia de prensa, tras un evento donde acompañó a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Noticias Relacionadas Álvaro Obregón mejora entorno en 18 colonias

Aunque, Layda Sansores no descartó la posibilidad de participar en la contienda electoral por la gubernatura.

"En su momento lo vamos a analizar (la candidatura por Campeche) y tomar una decisión", agregó.

Por su parte, la mandataria capitalina agregó que deben respetarse los tiempos que marcan la ley, en caso de que un funcionario busque un cargo de elección popular.

"Aquella persona que desee dejar su encargo por legítimamente querer una candidatura, se tiene que tomar una decisión, no se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo", dijo.

Por: Carlos Navarro