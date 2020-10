Misa Dominical desde la Basílica de Guadalupe EN VIVO 11 de Octubre

View this post on Instagram

Los nuevos Presbu00edteros concelebran por primera vez con los demu00e1s Sacerdotes. El Cardenal Carlos Aguiar Retes y los Obispos Auxiliares de la Arquidiu00f3cesis Primada de Mu00e9xico se inclinan ante los nuevos Presbiteros recibiendo la bendiciu00f3n final.