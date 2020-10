Lenin Canchola se acercó a funcionarios de Álvaro Obregón

Así como ocurrió en la Alcaldía Cuajimalpa, el grupo delictivo que encabeza Lenin Canchola tuvo un acercamiento con funcionarios de Álvaro Obregón, reconoció la Alcaldesa Layda Sansores.

"No estamos para encubrir a nadie, no tenemos pactos con nadie, a principio quisieron acercarse para llevar el mismo sistema, nosotros no los tocamos y podemos hacerles el trabajo que gustan.

Noticias Relacionadas Claudia Sheinbaum compara a funcionarios de Cuajimalpa detenidos con García Luna

"No pactamos con delincuentes y esa es la línea lo que cueste", explicó la funcionaria, en compañía de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Sansores señaló que denunciaron esta situación ante las autoridades correspondientes.

Noticias Relacionadas Detienen a dos trabajadores de la alcaldía Cuajimalpa por ser presuntos miembros de grupo delictivo

Al ser cuestionada sobre cuándo presentaron la denuncia sobre el presunto acercamiento, Sansores respondió "no habíamos llegado todavía a la Alcaldía".

La mandataria capitalina insistió y recalcó que "nosotros no establecemos ningún pacto criminal con absolutamente nadie y que cualquier servidor que esté involucrado en actos de colusión y corrupción, particularmente relacionado con el crimen, se va a actuar en consecuencia".

Ayer, dos funcionarios de la Alcaldía Cuajimalpa, ligados al Lenin Canchola, líder narcomenudistas y extorsionadores en el poniente de la Ciudad de México, fueron detenidos en un operativo realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad, Fiscalía General de Justicia local y Secretaría de Marina.

Se trata de Flor Leticia N, jefa de la unidad departamental de vía pública, y Marco N, director de conservación ecológica, ambos de la demarcación.

Se les aseguraron dos radios propiedad de la alcaldía, siete teléfonos celulares y 10 mil pesos en efectivo. A estas personas, de acuerdo con las investigaciones, se les relaciona con el grupo delictivo de Lenin Canchola a cuyos integrantes daban seguridad para la venta y distribución de drogas en esa alcaldía.

El hombre de 48 años y a la mujer de 38 años de edad fueron puestos a disposición, junto con lo asegurado y la camioneta, ante el agente del Ministerio Público adscrito a la Coordinación General de Delitos de Alto Impacto, quien determinará su situación jurídica.

El vocero Fiscalía General de Justicia, Ulises Lara, informó que Leticia N usaba los vehículos oficiales de la Alcaldía para trasladar drogas y armas del grupo delictivo.

Por: Carlos Navarro