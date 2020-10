Ahora reabren casinos y boliches

Por décimo sexta semana consecutiva, entre el 12 y 18 de octubre la capital se mantiene en el naranja del semáforo epidemiológico, pero reabren boliches, casinos y casas de apuestas.

Por lo que aún quedan pendientes por volver bares, discotecas y centros nocturnos (se les dio permiso de operar como restaurantes), escuelas (se espera el regreso en semáforo verde), oficinas y corporativos, así como salones de fiestas. También están pendientes los espectáculos deportivos y culturales.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, enfatizó que todavía no hay condiciones para avanzar al amarillo: “Hay una reducción, pero aún no estamos en las posibilidades de pasar al semáforo amarillo.Esto es algo importante que queremos comentarles. Es importante a toda la ciudadanía, que sigamos teniendo la guardia en alto; ya llevamos seis meses, casi siete meses con la pandemia de nuestro país; y en particular en la ciudad, sabemos que hay pues un hartazgo importante y un deseo de regresar a la normalidad, pero es muy importante que sigamos cuidándonos, sigamos protegiéndonos, que sigamos teniendo las medidas preventivas”, dijo en videoconferencia de prensa.

En la capital del país hay 2 mil 590 personas hospitalizadas a causa del nuevo coronavirus, de las cuales 675 se encuentran intubadas. La ocupación general ronda el 35 por ciento.

En el caso de las nuevas actividades, los boliches regresan desde el lunes con una capacidad de 30 por ciento y podrán operar de las 10 a 22 horas.

En los casos y casas de apuestas será obligatorio de cubrebocas para entrar al establecimiento y todo el tiempo que se permanezca al interior del mismo.

El tiempo máximo de permanencia es de 60 minutos. No se permite el consumo de alimentos ni bebidas en el área de máquinas ni de juegos en vivo.

