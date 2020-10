Fideicomisos | ¿Qué pasará con becas Conacyt y apoyos a deportistas y cineastas? AMLO explica

El presidente Andrés Manuel López Obrador habló del tema de la eliminación de más de 100 fideicomisos públicos que se podría dar hoy en el Poder Legislativo y explicó las razones por las que se busca llevar a cabo la medida que generado polémica.

El mandatario respondió a las dudas y preocupaciones que han surgido en distintas plataformas ante la alerta de que se dejará sin recursos a distintas áreas como investigación, cultura, deportes, víctimas, periodistas amenazados, entre otros.

López Obrador justificó que la acción se lleva a cabo porque muchos de estos fideicomisos públicos estaban "fuera de control", haciendo referencia de que había poca transparencia en el uso de los recursos federales.

Incluso el mandatario señaló que se busca hacer una limpia de "aviadores", es decir personas que recibían recursos de los fideicomisos de forma opaca.

"Para decirlo con claridad: queremos revisar para que no haya aviadores, pero no significa que no nos importa la ciencia, el deporte, la cultura", dijo.

El Poder Legislativo decidirá sobre el tema. Foto: Cuartoscuro

¿Qué pasará con las becas y apoyos?

López Obrador le pidió a investigadores del Conacyt, deportistas de alto rendimiento, cineastas, artistas y creadores que no tengan preocupación.

Según explicó, la acción no significa que se les quitarán los apoyos, al contrario dijo que lo que se busca es hacer una entrega directa de los recursos a los beneficiarios sin la necesidad de un intermediario.

"Que no se queden los apoyos en manos de intermediarios", dijo.

Además recalcó que la mayoría de las personas que reciben el apoyo son adulto, quienes no necesitan una tutela sobre los recursos que se les entregan.

Por Redacción Digital El Heraldo de México

