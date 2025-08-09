Tragedia en EU: tiroteo en pleno Times Square de Nueva York deja 3 heridos

Tres personas resultaron heridas durante un tiroteo en la emblemática Times Square de la Ciudad de Nueva York, informó el Departamento de Policía de Nueva York el sábado 9 de agosto.

Una persona fue detenida y está siendo interrogada por la balacera ocurrida de madrugada, agregueon las autoridades. Por el momento no se han presentado cargos.

Un video publicado en redes sociales mostró a la gente huyendo del lugar de los hechos y agentes de policía rodeando un auto y atendiendo a los heridos que yacían en el suelo. Varios han sido hospitalizados, pero sus lesiones no suponen un peligro para sus vidas, explicó la policía.

El tiroteo tuvo lugar a la 1:20 de la madrugada. Por el momento no había más detalles acerca de lo ocurrido.

La Ciudad de Nueva York ha experimentado una notable disminución de la violencia armada este año. Hasta el 3 de agosto, registró la menor cantidad de tiroteos en décadas, y un 23% menos que el año pasado.