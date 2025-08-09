Thalía y 4 amigas murieron calcinadas en accidente vehicular cuando iban a festejar su cumpleaños

Cinco mujeres jóvenes que buscaban celebrar el cumpleaños de una de ellas murieron trágicamente cuando el vehículo en el que viajaban fue embestido por otro, lo que provocó un incendio que terminó calcinando a las chicas de origen hispano. La noticia enluteció a la comunidad latina en Texas, de donde eran originarias.

Las jóvenes, de entre 21 y 23 años, fueron identificadas como:

Thalía Salinas

Ruby Cruz

Brianna Valadez

Desiree Cervantez

Jacqueline Velazco Ventura

Las chicas se disponían a celebrar el cumpleaños de Thalía, por lo que salieron en carretera rumbo a Kingsland, en Texas. En el camino, un camión que trasladaba caballos las impactó de frente, lo que provocó que la camioneta en la que las 5 amigas viajaban quedara volcado y después se incendiara, por lo que las mujeres murieron calcinadas.

Las 5 amigas que murieron calcinadas en Texas eran como "hermanas"

El camión que provocó el accidente era conducido por un hombre, identificado como Kody Talley, de 37 años, quien sobrevivió y huyó del lugar de los hechos, que ocurrieron en la carretera US 281, a la altura del condado de Burnet, a solo 20 minutos del destino al que se dirigían las 5 amigas.

El choque provocó que otros dos conductores viraran del camino y chocaran, aunque de manera menos severa, por lo que tres personas más quedaron heridas. Mientras tanto, la policía del condado de Burnet, logró atrapar a Kody Talley en su huida, por lo que será juzgado por el homicidio imprudencial de las 5 chicas.

Familia res de Thalía Salinas declararon que la chica conocía a sus amigas desde la escuela y que eran "como hermanas", al ser un pueblo pequeño, en donde finalmente la velaron junto a Ruby Cruz, Brianna Valadez, Desiree Cervantez y Jacqueline Velazco Ventura.