Rompe el silencio la mujer que tuvo en sus brazos a Felipe antes de morir, tras ser golpeado brutalmente por su hijo

Felipe Hernández se ha convertido en noticia internacional tras ser víctima de parricidio, delito perpetrado por su propio hijo mayor, también llamado Felipe, cuando acudió a su tienda de ropa situada en Murcia y, en compañía de su hermana menor, le propinó una paliza a base de golpes y patadas, al punto de dejarle ensangrentado en el suelo.

Las investigaciones de las autoridades españolas lograron recuperar las imágenes de la cámara de vigilancia, donde se observa en uno de los rincones cuando el joven de 35 años de edad llega junto a Rosario, una madre con profesión de enfermera, y atestigua a unos metros de distancia la serie de golpes que le arrebataron la vida a su propio padre.

Esto atestiguó María al ver a su vecino perder la vida

María José, una de las vecinas que auxilió a Felipe, aseguró en entrevista para medios españoles que sus últimas palabras antes de morir dieron a conocer lo que las cámaras de vigilancia ya habían revelado: "Mis hijos me han pegado".

Familiares de Felipe continúan en búsqueda de justicia en para su ser querido, quien tenía 64 años y estaba a punto de celebrar su cumpleaños junto a su familia y retirarse de su tienda de ropa, heredada por su padre. En las afueras de la tienda, seres queridos colocaron velas y rosas para revivir la memoria de Felipe.

Felip vivió un martirio con sus hijos y esposa

No fue la única agresión que cometieron en contra de su padre, pues las investigaciones sugieren que Felipe sufrió el robo de su celular y las llaves de su vivienda en plena vía pública, ante las reiteradas agresiones de sus hijos. Según el hermano de Felipe, José Hernández, fue su esposa quien sembró la mayor parte del odio que albergan los corazones de sus hijos, quienes constantemente lo amedrentaban y le deseaban el mal, al asegurar que su madre "sufría mucho" por los problemas financieros que les había dejado tras el abandono.

“Mi hermano les dio todo cuanto tenía a ella y a ellos, solo quería que le dejaran en paz”, reveló su hermano.



Felipe escapó de los reiterados maltratos de su esposa e hijos desde hace 12 años, cuando les transfirió gran parte de su patrimonio y, meses después, se fue a vivir con su nueva esposa Toñi, según declaraciones del abogado Eduardo Simó en entrevista para medios locales.

