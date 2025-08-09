Revelan perturbador detalle de tirador que mató a un policía en EU: "creía que la vacuna COVID lo hizo un suicida"

Un hombre de Georgia que abrió fuego en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), disparando docenas de rondas en el extenso complejo y matando a un oficial de policía, culpaba a la vacuna contra el COVID-19 por hacerlo deprimido y suicida, dijo el sábado un agente de seguridad a The Associated Press.

El tirador, de 30 años, también intentó ingresar a la sede de los CDC en Atlanta, pero fue detenido por los guardias antes de conducir hasta una farmacia al otro lado de la calle y abrir fuego el viernes por la tarde. Portaba cinco armas, entre ellas, al menos un arma larga, dijo el agente, quien habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para declarar públicamente sobre la investigación.

El agente del Departamento de Policía del condado de DeKalb, David Rose, fue herido de muerte mientras respondía.

El secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), Robert F. Kennedy, Jr., cuyo escepticismo hacia las vacunas ha sido un pilar de su carrera, expresó el sábado su apoyo a los empleados de los CDC. Pero algunos trabajadores despedidos de dichos centros dijeron que el funcionario comparte la responsabilidad de la violencia y debería renunciar.

uD83DuDEA8uD83DuDD14?uD83CuDDFAuD83CuDDF8 | Un tirador activo en la Universidad Emory, Atlanta, cerca de la sede de los CDC, provocó una alerta de emergencia. La policía confirmó la muerte del sospechoso y al menos un agente herido. Disparos alcanzaron la sede de los CDC. La orden de refugio se levantó, pero la… pic.twitter.com/341EgPCbvH — Azteca (@MORRIS80766176) August 8, 2025

La Oficina de Investigación de Georgia (GBI, por sus siglas en inglés) identificó al atacante como Patrick Joseph White, pero las autoridades no han dicho si fue abatido por la policía o si se suicidó.

El padre del sospechoso se comunicó con la policía e identificó a su hijo como el posible agresor, dijo el agente de seguridad a la AP. El padre dijo que su hijo había estado molesto por la muerte de su perro, y que se había obsesionado con la vacuna contra el COVID-19, según el agente. La familia vive en Kennesaw, Georgia, un suburbio de Atlanta a unos 40 kilómetros (25 millas) al noroeste de la sede de los CDC.

Hasta el sábado, no se había obtenido respuesta a un mensaje de voz dejado en un número de teléfono listado públicamente para la familia de White.

Actualización sobre el tirador activo en Atlanta, Georgia:



Las autoridades informaron que el tirador creía estar enfermo por la vacuna contra la COVID-19 y que probablemente atacaba a los CDC.



¡Qué ridículo! pic.twitter.com/Lh9uYZn4IX — Tony Venet (@TonyVenet274186) August 9, 2025

El tiroteo dejó agujeros de bala en las ventanas de todas las instalaciones de los CDC, donde miles de personas trabajan en importantes investigaciones sobre enfermedades. Los empleados se refugiaron durante horas mientras los investigadores recopilaban pruebas. Se alentó al personal a que trabajar desde casa el lunes oa que tome licencia.

Al menos cuatro edificios de los CDC fueron alcanzados, dijo la directora Susan Monarez en X.

Sam Atkins, que vive en Stone Mountain, dijo el sábado, fuera de la farmacia CVS, que la violencia armada parece “un hecho común” ahora. “Esto es algo que sucede todos los días aquí en Georgia.”