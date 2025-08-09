Michelle murió tras su cirugía estética por contraer la bacteria "come carne", sus médicos podrían quedar en libertad

Familiares y amigos de Michelle Cobo continúan indignados por la muerte de la joven de 20 años de edad, provocada por una serie de negligencias médicas dentro de una clínica de Quito, hace casi una década, durante 2016. Ahora, la injusticia prevalece luego de que la Corte Nacional de Justicia declarara la prescripción de la acción penal por el delito de homicidio culposo, lo que contempla la posible libertad de los acusados, "gracias a sus propias maniobras dilatorias, lograron evitar la sentencia definitiva", lamentó la familia Cobo Vallejo en un comunicado.

Los responsables fueron identificados como los médicos y la gerente, Hugo T.C., Carlos H.B. y María M.J, originarios de Ecuador, que trabajaban en la clínica involucrada en la muerte involuntaria de Michelle, quien contrajo una infección generalizada por una bacteria denominada "come carne", lo que finalmente le provocó un paro cardíaco.

Médicos responsables de la muerte de Michelle quedarían en libertad

Durante 2019, la Corte Nacional de Justicia de Ecuador determinó sentenciar a los médicos a cuatro años de cárcel; pero con la apelación, la sentencia se extendió a seis años y ocho meses. María, la exgerente, recibió una condena de tres años de prisión.

No obstante, con las determinaciones recientes, durante el pasado 4 de agosto autoridades judiciales establecieron que "el proceso ha estado plagado de tácticas dilatorias", lo que pondría en libertad a los presuntos asesinos de homicidio culposo, tras más de 3 mil 200 días de su muerte, luego de contaminar la sala de quirófano e infectarla con la bacteria vibrio vulnificus, que ocasiona la enfermedad de vibriosis.

uD83DuDCCD Este lunes, 4 de agosto a las 08h30, la @CorteNacional de Justicia dará a conocer su decisión en el caso de #MichelleCobo, la joven que falleció en julio de 2016, tras una cirugía estética realizada en condiciones irregulares.



uD83EuDDFE Antes de resolver el recurso de casación… pic.twitter.com/0HzGqsimj3 — Justicia Minuto a Minuto (@MinutoJusticia) August 3, 2025

“La prescripción no es justicia, es un premio a la estrategia del desgaste. No se trata de personas absueltas por falta de pruebas, sino de sentenciados que eludieron su responsabilidad amparándose en las grietas del sistema judicial”, lamentó el padre de Michelle.

A través de las redes sociales, Luis Ortega, abogado de Hugo, respondió a la polémica y urgió al gremio de abogados ser "profesionalmente honestos" para explicar a sus clientes la situación jurídica de sus casos, con el propósito de evitar las manipulaciones mediáticas y las presiones a los jueces. "Por haber hecho mal su trabajo desde el inicio", publicó en X.

Es importante mencionar que Hugo y Carlos ya habían sido acusados de homicidio culposo por malas prácticas profesionales, que también terminaron con la muerte de una mujer. Ambos médicos operaban en la Clínica San Gabriel, sin la autorización del Ministerio de Salud Pública, lo que viola el Código Orgánico Integral Penal (COIP) ecuatoriano.

