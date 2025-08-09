El aumento de las redadas migratorias por parte de agentes de ICE en Estados Unidos ha provocado un efecto colateral poco visible pero doloroso pues según varios rescatistas decenas de mascotas abandonadas tras la detención o deportación de sus dueños, provocando una ayuda necesaria.

En el condado de Los Ángeles, el Departamento de Cuidado y Control de Animales reportó que, en menos de dos meses, han ingresado 28 animales a los refugios por esta causa 22 perros y seis gatos pues muchos llegaron en estado de confusión y abandono, sin comprender por qué sus familias habían desaparecido.

De acuerdo con la dependencia, 13 de ellos ya fueron adoptados, mientras que el resto aguarda un nuevo hogar en instalaciones como el refugio de Downey, donde los ladridos y maullidos marcan el pulso de una espera indefinida, ya que no se sabe si algún día volverían por ellos.

¿Qué pasa con los animales que quedan abandonados?

Las autoridades insisten en que la clave no está solo en el rescate, sino en la prevención, por ello, recomiendan a las familias migrantes contar con un plan de respaldo para que un amigo o familiar pueda cuidar del animal en caso de detención y nunca vuelvan a ver a sus mascotas.

Todos los ejemplares que ingresan al sistema reciben atención veterinaria y, de ser necesario, son esterilizados antes de su adopción pues la situación, advierten, es un reflejo del impacto indirecto de las redadas: no solo desintegran hogares humanos, sino también rompen el vínculo con los animales que, ajenos a las razones, pierden a sus cuidadores de un día para otro.

Tan solo en los últimos meses se han detenido cerca de 355 connacionales, de los cuales 67 mil jugadores han sido deportados a Tijuana, Baja California, por lo que la situación de las mascotas abandonadas a causa de las nuevas implementaciones de Donald Trump siguen creciendo.