Frente a los clientes, captan el momento en que matan a hombre en un billar con balazo en la cabeza | VIDEO

Frente a los clientes y por la espalda, así fue asesinado un hombre al interior de un billar en Colombia. Este sábado 9 de agosto se dio a conocer que Johan Alberto Blanco Gerónimo, de 28 años de edad, perdió la vida luego de recibir un balazo en la cabeza en el barrio La Sierrita de Barranquilla.

En las imágenes que han circulado en redes sociales se observa como un sujeto irrumpe en el establecimiento conocido como "El Imperio Rojiblanco" y ataca a un hombre que se encontraba jugando. La víctima estaba revisando el celular cuando en cuestión de segundos recibió un impacto a la altura de la nuca.

La víctima ha sido identificada como Johan Alberto, hombre que según las grabaciones vestía con un suéter oscuro y un pantalón jeans, una gorra blanca y tenis. Luego de realizar una jugada se pone a realizar unos mensajes, periodo de tiempo que fue la distracción para el ataque.

Mientras tanto, el cuerpo de Johan Alberto Blanco Gerónimo quedó tendido en el sitio y luego las personas que estaban allí lo auxiliaron y llevaron hasta la Clínica San Ignacio, pero allí los galenos confirmaron que la víctima lamentablemente llegó sin signos vitales.