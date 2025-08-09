Donald Trump ordena atacar a cárteles de la droga en Latinoamérica

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó "en secreto" una orden para que el Pentágono pueda usar la fuerza militar contra cárteles de la droga latinoamericanos, como el Cártel de los Soles, vinculado al presidente venezolano Nicolás Maduro.

Estos cárteles han sido declarados organizaciones terroristas, reveló el diario The New York Times. La orden, según el periódico, proporciona una base oficial para la posibilidad de realizar operaciones militares directas en el mar y en suelo extranjero contra los cárteles.

"Latinoamérica tiene muchos cárteles, tienen mucho tráfico de drogas, así que, ya saben, queremos proteger nuestro país. Tenemos que protegerlo", declaró Trump a una periodista que le preguntó en la Casa Blanca si cree que vale la pena enviar a militares a combatir los cárteles de la droga latinoamericanos.

"Estamos jugando un partido difícil, pero pronto tendremos más que decir al respecto", añadió, sin entrar en detalles.

Tras la firma, funcionarios militares estadounidenses han empezado a elaborar opciones sobre la forma en que el ejército podría perseguir a los grupos.

Marco Rubio, secretario de Estado, aseguró, en una entrevista en EWTN, que ya no se puede seguir tratando a los cárteles como pandillas locales, pues tienen armamento que en algunos casos parece de terroristas, incluso de ejércitos, y en muchos casos controlan territorios.

“Tenemos que empezar a tratarlos como organizaciones terroristas armadas, no simplemente como organizaciones de narcotráfico. El narcotráfico es el tipo de terrorismo que están cometiendo, y no es el único”, advirtió Rubio al referirse al Cártel de los Soles y su relación con el régimen de Nicolás Maduro.

El secretario precisó que catalogar a los cárteles como terroristas permite a las autoridades estadounidenses emplear otras herramientas del poder estadounidense, agencias de inteligencia, el Departamento de Defensa, “lo que sea necesario, para atacar a estos grupos si surge la oportunidad”.

"Es una empresa criminal, desde el régimen de Maduro en Venezuela —que no es un gobierno legítimo, no reconocemos al régimen de Maduro como legítimo— hasta los diferentes cárteles que operan en México, y en medio. Los encuentras en Ecuador. Los encuentras en Guatemala", dijo el secretario de Estado.

