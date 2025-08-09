Detienen a co-propietario de Trump Burger, podría ser deportado a su país asiático

Los operativos migratorios del Servicio de Inmigración Ilegal y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no dan tregua, ahora un importante empresario restaurantero, Roland Beainy, ha sido detenido por su supuesta falta de documentación para continuar su estadía en territorio estadounidense.

Trascendió que Roland es copropietario de Trump Burger, una cadena de restaurantes de hamburguesas situadas en el estado de Texas, quien además ha expresado abiertamente su apoyo por el republicano, esto pese a ser de Líbano, país situado al occidente de Asia. De acuerdo con las autoridades migratorias, Roland es investigado de fraude migratorio, al sobrepasar el límite legal de su visa y haber simulado un matrimonio para adquirir su estadía en Texas.

¿Por qué detuvieron a Roland Beany?

ICE asegura que el empresario ingresó a Estados Unidos en 2019 como un turista no inmigrante, pero sobrepasó su permanencia legal durant febrero de 2024 y fue detenido el pasado 16 de mayo, pero un juez de inmigración aprobó su libertad bajo fianza.

Roland Beainy, the co-owner of the Trump Burger restaurants in Texas, is currently facing immigration issues, including the possible revocation of his green card. He was reportedly detained by ICE for several weeks and released on bond. His green card was reportedly revoked after… pic.twitter.com/7pqpPjhSdY — Eugene (@BreakingNews4X) August 5, 2025

El empresario no tiene ningún beneficio migratorio que impida su deportación de Estados Unidos, pese a haber sido reconocido anteriormente como un migrante legal por los medios locales, según información de Newsweek.

¿Qué es Trump Burger?

Trump Burger es una pequeña cadena de restaurantes de hamburguesas fundada en 2020 por el inmigrante libanés y cuenta con cuatro sucursales en las ciudades de Bellville, Baycity, Flatonia y Houston, en el estado de Texas. Él establecimiento más nuevo abrió sus puerta el pasado 9 de mayo.

El restaurante ha sido reconocido por su temática en torno al presidente Trump, con establecimientos repleto de gorras de "MAGA", banderas norteamericanas y fotografías del mandatario. También contienen un menú dedicado a las frases de Trump, e incluso sus hamburguesas son estampadas con su apellido. En sus redes sociales, comparten las dinámicas dentro del restaurante, donde un imitador de Trump bromea con los comensales sobre sus visas y repite frases de la figura republicana. No obstante, el negocio no mantiene ninguna relación directa con el político.



FOTO: Roland Beainy Facebook

De acuerdo con The Fayette County Records, Trump Burger está involucrado en otras carpetas de investigación en relación a su sucursal situada en la ciudad de Houston. Reportes periodísticos indican que el restaurante demandó al propietario de la sucursal, Archie Patterson, de apropiarse ilegalmente del restaurante desde el pasado 7 de junio. Hasta el momento la empresa no ha compartido una declaración sobre la detención de Roland.

