Despertó con el cadáver de su pequeño hijo a lado, lo asesinó a puñaladas por un presunto brote psicótico

Una mujer acaparó las noticias y provocó indignación entre la ciudadanía luego de que se diera a conocer que asesinó a puñaladas a su hijo de 14 años en Argentina, lo que más sorprendió es que la presunta homicida no recuerda lo que sucedio.

Todo sucedió en la provincia de Córdoba, cuando el papá del occiso y esposo de la presunta homicida, arribó a su casa el miércoles en la noche tras una larga jornada laboral pero al llegar vio una de las escenas más escalofriantes: a su esposa sentada a lado del cuerpo de su hijo ya sin vida empapado de sangre.

Sucedió en la provincia de Córdoba en Argentina Foto: Google Maps

Asesina a su hijo de 14 años a puñaladas, habría sido por un brote psicótico

El hombre decidió llamar a las autoridades inmediatamente, al llegar los paramédicos corroboraron que el adolescente se encontraba sin signos vitales, los investigadores cuestionaron a la madre sobre lo sucedido pero confesó que no recordaba nada y declaró “haberse dormido después de tomar su medicación y, al despertar, se encontró con un charco de sangre y el cuerpo”, señaló el medio El Doce TV.

La mujer de 47 años admitió que se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico y que pudo tratarse de un brote psiquiátrico, las autoridades indagan si hubo una pelea entre madre e hijo que terminara con la muerte del menor o si el brote psicótico la movilizó a realizar el crimen.