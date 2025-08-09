Captan brutal ataque de presunto violador contra joven en escaleras, la arrastró del cabello | VIDEO

Steven R. es buscado por el poblado de Buenaventura por presuntamente cometer una serie de delitos en materia sexual en contra de una joven en el corregimiento de Cisneros, por lo que ofrecieron una "harta suma de dinero" para quien otorgue información relevante sobre su paradero, en Valle del Cauca, al oeste de Colombia.

A través de las redes sociales se difundió el video de un presunto abusador sexual que atacó brutalmente a una joven mientras intentaba bajar por las escaleras, para supuestamente escapar del agresor, identificado como Steven R., cuya fotografía ha sido difundida por el peligro que representa para la comunidad de Corregimiento de Cisneros.

VIDEO de supuesto agresor sexual en municipio de Buenaventura

Vecinos difundieron el video, captado durante el pasado 8 de agosto, donde Steven, de tez negra y sin prendas, embiste a una joven, quien se encuentra en ropa interior, la noquea y la arrastra del pelo por las escaleras, lo que generó amplia indignación entre el poblado colombiano.

Denuncias de vecinos aseguran que el joven pertenecer a la sección 40, donde habría cometido su serie de delitos. Sin embargo, hasta el momento la Fiscalía General de la Nacional (FGN) no ha confirmado sobre el supuesto boletín de búsqueda que circula en plataformas digitales para dar con el paradero Steven R.

Medios de comunicación alertan sobre la falta de transparencia y acceso a la información en hechos delictivos de Colombia. De acuerdo con autoridades colombianas, se cuenta con un estricto marco jurídico para proteger los datos personales, lo que ha funcionado como argumento para que dependencias del Estado nieguen información sobre las cifras criminales, lo que limita la toma de decisiones a la hora de atender problemáticas sociales y de inseguridad.

