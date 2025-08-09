Bebé se salva de milagro luego de que su carreola cayera a las vías y fuera arrollada por el tren | VIDEO

Un bebé se salvó de morir arrollado por un tren en Rusia luego de que su vehículo transportador cayera a las vías y terminara hecho pedazos. Los hechos se dieron a conocer este viernes 8 de agosto en una central de trenes de San Petesburgo. Afortunadamente el menor terminó ileso.

Las imágenes, capturadas por una cámara de seguridad, muestran el momento en que un carrito de bebé queda destrozado por la máquina. La pareja encargada de cuidar al infante y sus pertenencias caen en un momento de distracción cuando la carreola cae a la zona de vías.

Lamentablemente los padres no pudieron rescatar la carreola ya que cuando cayó el tren venía arribando a la estación, por lo que el vehículo terminó arrollado. Por fortuna en ese momento el bebé estaba en brazos de sus padres y no sufrió ninguna herida, por lo que todo terminó en pérdidas materiales.

El clip provocó diversas opiniones desde aquellos que celebraron que el bebé no tenga ningua herida hasta los que atacaron a los padres por caer en distracciones mortales que pueden costarle la vida al menor. Autoridades de San Petesburgo realizaron las maniobras adecuadas para retirar los restos de la carreola de las vías.

Entre los comentarios más destacados se encuentran:

"Es un milagro imaginate si el bebé estuviera dentro"

"Esos papás tan distraídos casi le cuestan la vida al bebé"

"Deberían de sancionarlos por tan gran irresponsabilidad"