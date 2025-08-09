Angie pagó más de 4 mil dólares para una liposucción que terminó con su vida

Angie Velázquez, de 28 años de edad, fue una víctima mortal identificada por las malas prácticas de una clínica en Guayaquil, Ecuador. El caso resurgió luego de que la Corte Nacional de Justicia determinara dejar sin sentencia a Hugo y Patricio, médicos involucrados en la muerte de Michelle Cobo, quien se sometió a una liposucción y perdió la vida tras contraer una infección generalizada, delitos ocurridos el pasado 16 de julio de 2016.

Angie también formó parte de esta serie de polémicos casos con médicos no autorizados que operan en el país sudamericano, cuando acudió para una liposucción y una mamoplastia, procedimiento que le costó cerca de 4 mil dólares, lo que equivale a más de 70 mil pesos mexicanos. Sin embargo, tras una serie de complicaciones médicas y presunta negligencia, Angie falleció el lunes 23 de enero, en 2023.

De acuerdo con su tía, Angie pagó la elevada cifra de dinero para ambas cirugías, no obstante, durante pleno procedimiento se requirió su traslado a un hospital en el centro-sur de la ciudad, donde se confirmó su deceso.

Detienen a 3 farsantes en clínica de cirugías estéticas

Los tres hombres involucrados, incluyendo el asistente del médico, fueron procesados por el presunto delito de homicidio culposo por mala práctica profesional. Según información de la Fiscalía General del Estado, la muerte se provocó debido a "acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas" dentro de la clínica, sin aval de las autoridades ecuatorianas.

uD83DuDCCD#Guayaquil| La Acess clausurauD83DuDEAB establecimiento de cirugía estética, cómo medida provisional de protección. Nuestro equipo técnico - jurídico realizó una inspección in situ y evidenció falta de documentación, como el último manifiesto de la empresa gestora ambiental. pic.twitter.com/5E0jP7Y00p — Acess Ecuador uD83CuDDEAuD83CuDDE8 (@Acess_Ec) January 24, 2023

En ese entonces, la clínica de Guayaquil se colocó en los titulares de periódicos ecuatorianos y autoridades sanitarias determinaron cerrar el establecimiento, toda vez que no estaba avalado por el Ministerio de Salud, lo que violaba el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Elementos de la Policía Nacional tuvieron conocimiento de los hechos y detuvieron al cirujano, al anestesiólogo y al asistente médico de la cirugía, con un arresto domiciliario y medidas alternativas a prisión, según información de Ecuavisa.

