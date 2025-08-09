Alemania sacrificó tres cachorros de tigre siberianos abandonados por su madre

En Alemania, tres cachorros de tigre siberiano nacidos hace menos de una semana fueron sacrificados en el zoológico de Leipzig, luego de que su madre, Yushka, los abandonará y dejará de alimentarlos, generando conmoción en el centro para animales dónde nacieron los pequeños cachorros.

Pues de acuerdo con el personal del recinto, la tigresa, que afrontaba su primera maternidad, cuidó inicialmente de las crías; sin embargo, desde el jueves pasado dejó de amamantarlas y atenderlas, provocando un rápido deterioro en su salud, lo que rápidamente ocasionó su abandono.

El veterinario Andreas Bernhard explicó que, tras dos días sin alimento, los cachorros estaban en estado crítico y la eutanasia fue considerada la medida más humanitaria para evitarles una muerte lenta por inanición, generando tristeza por la perdida de los pequeños recien nacidos.

¿Qué pasó con los tigres sacrificados en Alemania?

El director del zoológico, Jörg Junhold, señaló que el abandono materno es un comportamiento que puede presentarse en hembras inexpertas dentro del reino animal, el tigre siberiano, también conocido como tigre del Amur, es el felino más grande del mundo y habita principalmente en el pais ruso.

Actualmente, la especie se encuentra en peligro de extinción, con una población estimada de apenas unos cientos de ejemplares en estado salvaje, pues los tigres siberianos, también conocidos como tigres de Amur, estuvieron al borde de la extinción a mediados del siglo XX, cuando su población en estado salvaje cayó a menos de 50 ejemplares debido a la caza furtiva y la destrucción de su hábitat.

Sin embargo, gracias a estrictas prohibiciones de caza implementadas en Rusia desde 1947 y programas intensivos de conservación como la operación Amba, estos grandes felinos han logrado recuperarse notablemente aunque en las últimas décadas, los esfuerzos de conservación han sido clave para estabilizar la población de tigres siberianos, que actualmente ronda los 750 ejemplares en libertad, principalmente en Rusia y algunas áreas protegidas de China.

Organizaciones internacionales y gobiernos han trabajado en conjunto para proteger su hábitat, reducir el furtivismo y promover la cría en cautiverio con programas de reintroducción a la naturaleza aunque a pesar de estos avances, los tigres siberianos enfrentan todavía grandes desafíos.

Cómo la pérdida continua de bosques, el cambio climático y la disminución de sus presas naturales amenazan su supervivencia a largo plazo, además, aunque la caza ilegal ha disminuido, sigue siendo un problema, al igual que los crecientes conflictos entre humanos y tigres en zonas cercanas a áreas protegidas.